Kulüp başkanları ve yöneticiler borçlardan sorumlu olacak; yasa teklifi TBMM'ye sunuluyor

Spor kulüplerinin bankalara olan borçlarının yapılandırılmasının ardından AKP'nin hazırladığı yeni yasa teklifiyle, spor kulüplerinin borçları konusunda yönetim kurullarına sorumluluk getirecek. Bir kulüp, gelirinden daha fazla harcarsa ve borçlanırsa kulüp başkanı ve yönetimi borcu ödemekle yükümlü olacak. Ayrıca şirketlerin yabancı yatırımcı çekmeleri konusunda da düzenlemeler yapılması bekleniyor.



Bloomberg'den Ercan Ersoy ve Fırat Kozok'un haberine göre; bir ay aranın ardından çalışmalarına bugün başlayacak olan Meclis’e önümüzdeki haftalarda sunulması planlanan Kulüpler Birliği ve Federasyonlar Yasa Teklifi hakkında bilgi veren üst düzey AKP yetkilisi, kulübün gelirini aşan ve ödenemeyen borçlarının tahsili için kulüp başkanının mal varlığına el koyma seçeneğinin de gündeme gelebileceğini söyledi. Buna göre kulüp yöneticileri, kendilerinden sonraki yönetimlere borçsuz ya da ödemeleri planlanmış şekilde kulüpleri devredecek.

Üç İstanbul kulübünün borçları

Galatasaray Spor Kulübü’nün aralık ayında yapılan divan kurulu toplantısında kulübün 30 Eylül 2020 itibarıyla borcu 2 milyar 123 milyon lira olarak açıklamıştı. Beşiktaş’ın aynı aydaki toplantısında da rakam 3 milyar 376 milyon 82 bin lira olarak duyurulmuştu. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ise geçen haftaki yüksek divan kurulu toplantısında 30 Eylül 2020 itibarıyla külüp borcunun 4 milyar 719 milyon TL olduğu bilgisi paylaşılmıştı.



Dört büyükler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un futbol takımlarının toplam borçları da 30 Kasım 2020 itibarıyla yıllık gelirlerinin yaklaşık üç katı olan 6,6 milyar TL’yi aşıyor.

Saffet Sancaklı: Holdingleri ciddi kâr elde ederken, kulüpler batıyor

MHP Kocaeli Milletvekili, eski futbolcu Saffet Sancaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, teklifte dört önemli başlıkta düzenlemeler öngörüldüğünü belirtirken; yöneticilerin borçlardan sorumlu olmaları yanında, bazı suçları işleyenlerin kulüplerde yönetici olamamaları, federasyon yönetimlerinde en az iki milli sporcunun yer alması gibi hükümlerin de yer alacağını söyledi.



Sancaklı, "Yöneticilerin borçlardan sorumlu olmaları hayati bir mesele. Çünkü aynı adamların yönettikleri holdingler ciddi kârlar ederken, kulüpler batıyor. Futbolcu transferlerinde paralar yöneticilerin istedikleri gibi harcanıyor." dedi.

Süper Lig takımlarının borçları 2 milyar euroyu aştı

Bugün için Türkiye’de süper lig takımlarının borçlarının 2 milyar euroyu aştığını, birçok kulübün önümüzdeki birkaç yılın gelirlerini temlik ettirdiğini anlatan Sancaklı, "Kökten çözüm getirmezsek bu sorunun aşılması mümkün değil" dedi.



Sancaklı ayrıca kulüplerin dışarıdan yatırımcı çekmesi konusunda da bir takım düzenlemelere gidileceğini belirtirken, "Bazıları ‘O zaman bizim kulüpleri yabancılar satın alır’ diyor, böyle de olmayacak ama, kulüplerde dernek-şirket ilişkilerinin düzenlenmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.