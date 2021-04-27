Kulüp başkanı sahaya indi, penaltıyı iptal ettirdi!

Kuveyt Ligi'nde Al Salmiya ile Al Qudisiya arasında oynanan maçta eşine az rastlanır olaylar yaşandı. Al Salmiya başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, verilen penaltı kararını takımını sahadan çekme tehdidiyle iptal ettirdi.

Orta Doğu'nun gözden uzak liglerinden olan Kuveyt Premier Lig'de 12.hafta mücadelesinde Al Salmiya ile Al Qudisiya arasında oynanan karşılaşmada ilginç olaylar oldu.

Futbol Arena'nın haberine göre; maç içerisinde yaşanan sakatlıklar, olaylarla birlikte oldukça fazla süre uzayan karşılaşmasının 101.dakikasında hakem bir pozisyon sonrası Al Qudisiya lehine penaltı kararı verdi.

VAR penaltıyı iptal etti

Bu gelişmenin hemen arkasından, tribünden inen Al Salmiya başkanı Talal Al Fahd Al Sabah sahayı basarak, takımını sahadan çekmeye çalıştı.

Stadyum ışıklarını kapattıran kulüp başkanının bu tutumu sonrasında, maçın hakemi VAR'da penaltıyı izleyip; kararını değiştirdi.

Bu olaydan sonra bir süre daha oynanan maçta herhangi bir gol olmadı ve müsabaka 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

12.hafta maçlarının geride kaldığı Kuveyt Premier Ligi'nde Al Salmiya 13 puanla 6.sırada yer alırken, 25 puana sahip Al Qudisiya'da ikinci basamakta bulunuyor.