Kulüp başkanı oyuncuya önce kafa attı, sonra da kovdu!

Portekiz Ligi takımlarından Portimonense'nin Sporting'den sezon sonunda kadar kiraladığı Rafael Barbosa, kulüp başkanı tarafından saldırıya uğradıktan sonra kovuldu. Olay, Portimonense'nin Gençlik Ligi'nde Benfica'yla karşılaştığı maçın ardından yaşandı.

İki takım arasındaki maçın bitiminde Rafael Barbosa'yı bulan kulüp başkanı Rodiney Sampaio, oyuncuya saldırdı. Barbosa'ya kafa atan Sampaio, sonrasında oyuncuyu kiraladıkları Sporting'e geri yolladı.

Barbosa, başkanın bu hareketinin saçmalık olduğunu ve bunu hak edecek herhangi bir şey yapmadığını iddia etti.

Rafael Barbosa, Portekiz alt yaş takımlarında 17 kez forma giymişti.