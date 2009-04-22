Kulufonya Başbakanı yabancılık çekmedi

İsveç Başbakanı Reinfeldt, Türkiye ziyaretine Konya'nın Kulu ilçesinden başladı. Reinfeldt, 36 bin Kululu'nun yaşadığı İsveç'e Kulufonya adını veren gurbetçilerin yakınlarını dinledi. Başbakan, Türkiye'nin yerinin AB olduğunu ve üyeliğini desteklediklerini söyledi



Akşam gazetesinin haberine göre; İsveç'te yaşayan Türklerin 36 bininin memleketi Konya'nın Kulu İlçesi dün renkli bir gün yaşadı. İsveç Başbakanı Fredrick Reinfeldt, iki günlük Türkiye ziyaretini Kulu'dan başlattı.



İlçe girişinde araç konvoylarıyla karşılanan konuk başbakana vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Yıldız'ı ziyaret eden Reinfeldt, 'İsveç'te yaşayanların nereden geldiği çok çok önemli. Memleketlerine geri döndükten sonra yaşadıkları yerde nasıl bir ilgi yaratıyorlar, buna şahit olmak da bizim için çok önemli. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum'' dedi.



‘Her evde bir gurbetçi var’



Vatandaşlara hitap eden Reinfeldt şunları söyledi:

“İki ülke coğrafi konum itibarıyla birbirine çok uzak ancak çok sayıda ortak noktaya sahibiz. Halen İsveç'te yaşayan ya da daha önce yaşamış veya bir akrabası bulunmayan Kululu yoktur. Onlar İsveç'in kültürüne, ekonomisine çok şey katmakta. Bu katkı Kulu'nun da gelişmesini sağlamıştır. İsveç, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemektedir. Türkiye'nin yeri AB'dir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğu kadar, Türkiye'nin de AB'ye olan ihtiyacını burada da vurgulamak istiyorum.''



Reinfeldt, Kulu'da 'İsveç Restorant' adlı lokantaya girdi. Konuk başbakan burada İsveç'te birinci derece yakını olan 6 ailenin fertleri ile görüştü. Aileler, Reinfeldt'e vize ile ilgili sıkıntılarını iletti.



Türkiye'ye birkaç defa geldiğini ve balayını Antalya'da geçirdiğini ifade eden İsveç Başbakanı Reinfeldt, Kulu'yu çok modern bulduğunu belirtti.



Ankara’da törenle karşılandı



Kulu ziyaretinin ardından Ankara'ya gelen İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt'ı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Merkez Bina'da törenle karşıladı. İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından, Reinfeldt, tören kıtasını selamladı. İki ülke başbakanı oldukça neşeliydi.



Kulu'yu başkent sanıyorlar



İsveç'te bugün çoğunluğu başkent Stocholm'de olmak üzere 36 bin civarında Kululu yaşıyor. İsveç'te birçok kişi Kulu'nun Türkiye'nin başkenti olduğunu sanıyor. İlçeden göç 1960'lı yıllarda başlamış. Kulu - İsveç hattı Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuran Bayram'ın araştırmasına da konu oldu. Bayram kendisine ödül de kazandıran araştırmasında Kulu'dan gelenlerin ülkede izole bir şekilde yaşadıklarını ortaya koydu. Ülkede yaşayan gurbetçiler İsveç'e 'Kulufonya' adını vermiş.

