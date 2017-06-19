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Spor

Kulübünün teklifini kabul etmeyen 18 yaşındaki kaleci ve ailesine ölüm tehdidi!

"Donnarumma ve ailesi, taraftarlar tarafından ölümle tehdit edildi; bir oyuncuyu tehdit ederek, onu takımda tutamazsınız"

19 Haziran 2017 14:28

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın taraftarları, kulübün kalesini koruyan ve performansıyla gelecek vaat eden 18 yaşındaki Gianluigi Donnarumma'ya ve ailesine ölüm tehdidinde bulundu.

Genç kalecinin menajeri Mino Raiola, konuya ilişkin "Sözleşme yenilememe kararının tüm sorumluluğunu alıyorum. Mesele, ekonomik değil. Hiçbir takımla görüşmedik. Donnarumma ve ailesi, taraftarlar tarafından ölümle tehdit edildi. Bir oyuncuyu tehdit ederek, onu takımda tutamazsınız" açıklamasında bulundu.

İtalyan taraftarlar ise durumun böyle olmadığı, Donnarumma'nın sözleşme imzalamama sebebinin tamamen ekonomik olduğu görüşünde.

Milan taraftarları son olarak, İtalya U21 Milli Takımı'nda dün Danimarka'ya karşı mücadele eden oyuncuya üzerinde "Dollarumma" yazan sahte paralar fırlatarak protesto etti.

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Gianluigi DonnarummaMino RaiolaMilanİtalyaSerie Akaleci18yaşgençU21

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