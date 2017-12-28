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Spor

Kulübünün 53 yıllık kurallarını çiğnedi

53 yıldır yalnızca yerli oyuncuları oynatan Ekvador'un El Nacional takımının bir oyuncusunun Kolombiyalı olduğu ortaya çıktı

28 Aralık 2017 16:46

1960 yılında Club Mariscal Sucre adıyla kurulduktan 4 yıl sonra adını Club Deportivo El Nacional olarak değiştiren kulüp, kurulduğundan beri Ekvador'da doğmamış hiçbir oyuncuyu oynatmamasıyla tanınıyor. CNN Türk'ten Sercan Tezcanoğlu'nun haberine göre, 53 yıldır devam eden bu gelenek Rinson López adlı futbolcunun itirafıyla bozuldu. 

2016'nın Şubat ayında takıma katılan Lopez, kulübe katılabilmek için Ekvador doğumlu olduğunu gösteren sahte belgeler verdiğini ve Kolombiya doğumlu olduğunu itiraf etti.

Kulüp Başkanı Tito Manjarrez, "Rinson harika bir insan, muhteşem bir profesyonel ancak büyük bir hata yaptı ve takımdan kovuldu" dedi. 

 

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