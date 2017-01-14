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Spor

"Kulübümü seviyorum" diyerek Barcelona'yı reddetti

"Kararımdan dolayı mutluyum; kalbimin sesini dinledim"

14 Ocak 2017 23:04

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in kaptanı Hırvat yıldız Darijo Srna, Barcelona'nın transfer teklifini reddetti. Katıldığı bir televizyon programında ''Kalbim Shakhtar'a ait. Bu yüzden takımımda kalmaya karar verdim'' diyen tecrübeli sağ bek, İspanyol devinin teklifini reddettiğini açıkladı. 

Sporx'ye yer alan habere göre; Srna şunları söyledi:

''Her zaman kalbimin Shaktar için attığını söylemişimdir. Bu yüzden kulübümde kalacağım. Bu kararımdan dolayı mutluyum. Kalbimin sesini dinledim ve o ses bana Shakhtar'da kalıp bu takımla şampiyonluklar yaşamamı söyledi.''

''Doğru karar verdiğime inanıyorum. Barcelona ile aramda geçenleri söyleyemem çünkü profesyonel bir hareket olmaz. Her şeyden önemlisi, Shakhtar'da kalmak istiyorum.''

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Darijo SrnaShaktar DonetskBarcelona

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