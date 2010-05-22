Kültürpark'taki sincaplar şaşırttı

T24- Kültürpark sadece yüzlerce tür ağaç, bitki ve çiçeklerden oluşan yeşil dokusu, ötüşen kuş türleri ile değil, zaman zaman kendini gösteren sincaplarla da ilgi odağı oluyor.



Radikal gazetesinin haberine göre, son derece ürkek olan sincaplar, genelde sabahın erken saatlerinde Kültürpark'ta beslendikleri, yuva yaptıkları ceviz ve palmiye ağaçlarının tepesinde daldan dala atlarken ya da gezinirken görülebiliyor. Sincaplar ortam sezsiz ve sakin olduğunda, çimlerin üzerine de inip dolaşıyor. Ancak her gün yüzlerce İzmirli'nin spor yapmak, dinlenmek için geldiği Kültürpark'ta az sayıda insan sincapların varlığını biliyor. İZFAŞ ile İzmir Tarih ve Sanat Müzesi'nin bulunduğu bölgeyi mesken edinen sincapları görmenin mutluluğunu az sayıda İzmirli yaşıyor.



Sincapların, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na taşınan İzmir Hayvan Bahçesi'nin Kültürpark'ta bulunduğu sırada buradan kaçıp, çoğaldıkları sanılıyor. Ancak kargalar, sincaplar için tehlike oluşturuyor, yavruları yedikleri belirtiliyor.