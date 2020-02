Kültürpark'ta tenis şöleni sona erdi

İZMİR, (DHA)

Kültürpark Tenis Kulübü\'nün (KTK) geleneksel hale getirdiği ve bu yıl dördüncüsünü düzenlediği KTK Coşkun Güner Cup, 10 gün süren mücadelelerin sonunda final müsabakaları ile tamamlandı. Turnuvada 238 tenisçi tekler ve çiftlerde mücadele ederken, İzmir dışında Mersin, İstanbul, Balıkesir, Antalya, Ankara, Denizli, Adana, Uşak, Tekirdağ ve Muğla\'dan da birçok sporcu organizasyona katıldı. 10 bin TL ödüllü Coskun Güner Cup\'ın her sene yükselen bir ivmeye sahip olduğunu söyleyen Kültürpark Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Server Uyaroğlu, \"Coşkun Güner\'in katkılarıyla organize ettiğimiz ve bu sene 4. kez düzenlediğimiz bu turnuva artık sadece İzmir\'in değil Türkiye\'nin tenis takviminde önemli bir yer edindi\" diye konuştu.

Katılımın her sene arttığını ifade eden Server Uyaroğlu, \"İzmir dışından da birçok ilden tenisçilerin turnuva için buraya gelmesi bizim açımızdan gurur verici. Ayrıca İzmir açısından son derece olumlu. 10 gün süren turnuva boyunca her yaş grubunda zevkli karşılaşmalar izleten, terinin son damlasına kadar kortta mücadele eden tüm tenisçileri kutluyor, önümüzdeki sene de kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyorum. Hepsine tek tek mücadelelerinden dolayı teşekkür ederim\" dedi. Turnuva sürerken düzenledikleri sporcu gecesi ile sporcuların maç dışında da iletişim kurmalarına olanak sağladıklarını söyleyen Uyaroğlu, \"KTK Dergi\'nin lansmanını yaptığımız gece, hem kulübümüz hem de turnuvaya katılan sporcular açısından son derece özel oldu\" diye konuştu.

