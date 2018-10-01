kültür.limited ve Güncel Sanat Bülteni dayanışmaya çağırıyor!

Kültür sektöründe üretim yapan tüm aktörlerle ilgili haberlere, sektörel analizlere, iş ilânlarına, röportajlara yer veren bağımsız bir platform olan kültür.limited ve Güncel Sanat Bülteni, okuyucularıyla dayanışma gecesi düzenliyor.

kültür.limited ve Güncel Sanat Bülteni’nin dayanışma gecesi davetinde şu ifadeler yer aldı:

“Basılı yayınların kapandığı, online yayınlarınsa gelir yaratmakta zorlandığı şu dönemde tüm okuyucularımızı dayanışma gecemize çağırıyoruz. Emre Erbirer'in kurucusu olduğu kültür limited ve Kültigin Kağan Akbulut'un kurucusu olduğu Güncel Sanat Bülteni yenilenmek, daha fazla içerik üretmek ve daha fazla okuyucuyla buluşabilmek için desteğinizi bekliyor. Dostlarımızla ve sürpriz DJ'ler ile bir araya gelip eğleneceğimiz geceye hepinizi bekliyoruz.”

Tarih: 17 Ekim Çarşamba

Yer: Cezayir Restoran / Beyoğlu

Bilet: 40 lira (1 içki ücretsiz)