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Kültür-Sanat

kültür.limited ve Güncel Sanat Bülteni dayanışmaya çağırıyor!

Emre Erbirer'in kurucusu olduğu kültür limited ve Kültigin Kağan Akbulut'un kurucusu olduğu Güncel Sanat Bülteni daha fazla içerik üretmek için okuyucularının desteğini bekliyor

01 Ekim 2018 23:07

Kültür sektöründe üretim yapan tüm aktörlerle ilgili haberlere, sektörel analizlere, iş ilânlarına, röportajlara yer veren bağımsız bir platform olan kültür.limited ve Güncel Sanat Bülteni, okuyucularıyla dayanışma gecesi düzenliyor.

kültür.limited ve Güncel Sanat Bülteni’nin dayanışma gecesi davetinde şu ifadeler yer aldı:

“Basılı yayınların kapandığı, online yayınlarınsa gelir yaratmakta zorlandığı şu dönemde tüm okuyucularımızı dayanışma gecemize çağırıyoruz. Emre Erbirer'in kurucusu olduğu kültür limited ve Kültigin Kağan Akbulut'un kurucusu olduğu Güncel Sanat Bülteni yenilenmek, daha fazla içerik üretmek ve daha fazla okuyucuyla buluşabilmek için desteğinizi bekliyor. Dostlarımızla ve sürpriz DJ'ler ile bir araya gelip eğleneceğimiz geceye hepinizi bekliyoruz.”

Tarih: 17 Ekim Çarşamba

Yer: Cezayir Restoran / Beyoğlu

Bilet: 40 lira (1 içki ücretsiz)

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kültür limitedGüncel Sanat BülteniEmre ErbirerKültigin Kağan Akbulutcezayir
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