Kültürel Miras Gözlem Laboratuvarı: Rusya, Ukrayna 191 kültür alanını tahrip etti

ABD’de bulunan Kültürel Miras Gözlem Laboratuvarı’nda tarihçiler, arkeologlar ve teknisyenler Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşta tahrip edilen kültür alanlarını takip ediyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Kültürel Miras Gözlem Laboratuvarı’nın uydu görüntüleri yardımıyla yaptığı gözlem sonucunda, Rusya’nın iki aydır sürdürdüğü savaş nedeniyle Ukrayna’da 191 kültürel alanın tahrip edildiği tespit edildi. Tahrip edilen yerlerin çoğunun Ukrayna anıtları ya da ibadethaneler olduğu belirtildi.

Gözlemlere göre Ukrayna’da 58 kilise, cami, tapınak ve katedral tahrip edilirken 111 anıt ve dokuz heykel savaştan etkilendi. Savaşta, biri Mariupol’de sığınak olarak kullanılan tiyatro binası olmak üzere iki sanat merkezine de saldırı düzenlendiği belirtildi.

Savaş nedeniyle Ukrayna müzelerinin pek çoğunda Bizans heykelleri ya da İskit altınları yer değiştirildi, pek çok değerli eser depolarda saklanmaya başladı.