-KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN YALANLAMA ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Ertuğrul Günay'ın, ''Araplar kendi CHP'sini devirmeye çalışıyor'' şeklinde bir cümle sarfetmediği bildirildi. Yazılı açıklamada, Star gazetesinin bugünkü baskısında ve internet sitesinde Günay ile yapılan röportajın başlığına ilişkin olarak açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bahsi geçen röportajın başlığı gazetede ve internet sitesinde 'Araplar kendi CHP'sini devirmeye çalışıyor' şeklinde yer almıştır. Sayın Bakanımız röportajda bu şekilde bir cümle sarf etmemiş olup yorumla ortaya çıkarılan ifade, başlık olarak kullanılmıştır. Sayın Ertuğrul Günay'ın röportajındaki bu başlığın çıkarılmasına sebep olduğu düşünülen soru ve cevap aşağıdaki şekildedir: (Arap halkları diktatörlerini alaşağı etmek için sokaklara dökülürken CHP vekilleri de Türkiye'yi sokağa direnişe çağırdı. İma, iddia şu: Türkiye'de sivil dikta var. Arap sokaklarında ayaklanan dinamik, daha demokrat, daha katılımcı, daha özgürlükçü bir yapı isteyen anlayış şu an Türkiye'de iktidarda. Daha da demokrat, şeffaf katılımcı olmaya çalışıyor. Arap sokağının devirmeye çalıştığı anlayış –Baas anlayışı- da Türkiye'de muhalefette. Bunun farkında bile değiller.)''