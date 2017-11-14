Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan genç iletişimciye destek

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'deki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi İlyas Şen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği GENÇDES Projesi kapsamında ERÜ İletişim Fakültesi\'nden destek alan tek öğrenci oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmayı amaçlayan, sanatın çeşitli dallarında üretecekleri eser ve projeler ile gençlere ve çocuklara yönelik üretilecek eser ve projelerin hayata geçirebilmesini sağlayamayı hedefleyen destekleme programı GENÇDES projesi kapsamında \'Hey Onbeşli\' Belgesel Film Projesi ile başvuran ERÜ İletişim Fakültesi öğrencisi İlyas Şen\'in çalışması kabul edildi. \'Hey Onbeşli\' Belgesel Film Projesi\'nin ikinci filmi olduğuna vurgu yapan İlyas Çetin, “Daha önce bir arkadaşımla beraber ortak bir yapıma imza atmıştık ve o projenin de yönetmenliğini yaptım” dedi.

Film çekimlerinin Tokat, Kayseri ve Çanakkale’de devam ettiğini de ifade eden Şen, “Belgesel filmimizin çekimlerine ülkemizin çeşitli yerlerinde devam ediyoruz. İlk fragmanımızı sosyal medya hesaplarımızda yayınladık. Kayseri çekimlerimizin ilk etabını Kayseri Lisesi\'nde tamamladık. Kayseri\'de ki çekimlerimizin ikinci etabına ise, Erciyes Dağı\'nda devam edeceğiz. Kayseri\'den,Çanakkale\'ye giden çocukları temsili olsun diye Erciyes Dağı\'nın sülieti eşilğinde izleyiciye aktaracağız” diye konuştu. Talha Uğurluer, Vehbi Vakkasoğlu, Nejat Çuhadaroğlu, Yavuz Bahadıroğlu gibi Türkiye’de ki önemli tarihçi, araştırmacı ve yazarlarla röportajlar gerçekleştireceklerini dile getiren İlyas Şen, şöyle dedi:

\"Belgeselimiz dramatik özelliğine sahip olmasından dolayı alanında uzman isimlerle görüşüp geçmiş ve gelecek ile bir köprü kurarak zamanımız onbeşlilerin, geçmiş onbeşlilerini anlamalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda ülkemizin en önemli tarihçisi konumunda yer alan İlber Ortaylı hocamıza da ulaşmak istiyoruz bu konuda da görüşmelerimiz devam ediyor.”

Belgeselin ulusal ve uluslararası bir çok film festivalinde gösterilmesini amaçladıklarını belirten Şen, “Hey Onbeşli\' belgeselimizi ERÜ Film Festivali ve Altın Çınar Film Festivali başta olmak üzere ulusal ve uluslararası bir çok festivale göndereceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ayrıca çeşitli kurumlarda da belgeselimizin gösterimi yapılacak” ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın yanı sıra birçok kurumdan destek aldıklarını vurgulayan Şen, \"Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın desteği bizim için çok önemliydı. Ama bunun yanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi,Tokat İl Kültür Turizm Müdürlüğü,Turhal Belediyesi gibi kurumlarda bize ulaşım,kıyafet ve oyuncu desteği gibi farklı alanlarda destek oldular.”

\'BABANIN OĞLUNA YAPMAYACAĞI İYİLİĞİ BAKANLIK BİZE YAPTI\'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün verdiği desteğin önemine dikkat çeken genç yönetmen, “Ben bir öğrenciyim,bu projeye bir genç, şahıs olarak başvurdum. Firma olarak ya da kurumsal bir kişilik olarak başvurmadım. Ama bakanlık bana gözü kapalı bir fırsat verdi bu benim için son derece önemliydi.İçinde bulunduğumuz ortamda babanın oğluna yapmayacağı iyiliği bakanlık bize yaptı” diyerek sözlerini tamamladı.