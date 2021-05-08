Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bazı müdürlüklerde görevden almalar Resmî Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde görevden almalar gerçekleşti. Öte yandan Ruhsar Pekcan'ın görevden alındığı Ticaret Bakanlığı'nın Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur da bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan kararla görevinden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda iki isim görevden alındı. Bakanlık Personel Genel Müdürü Ahmet Yılmaz’ın görevine son verilirken, yerine Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat Umut Döktür atandı. Görevden alınan diğer isim, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar oldu.

MGM’de 4 bölge müdürü görevden alındı

Atama kararına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 8. Bölge Müdürü Yusuf Ulupınar’ın yerine Barış Özgün, 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce’nin yerine Ahmet Sağlam, 12. Bölge Müdürü Yalçın Ün’ün yerine Hüseyin Arabacı ve 13. Bölge Müdürü Taner Erdoğan’ın yerine Ömer Faruk Kaya atandı.

MTA’da 2 genel müdür yardımcısının görevine son verildi

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nde de iki kritik isim görevden alındı. Resmî Gazete’deki karara göre, MTA Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Akan Gülmez ve Ercan Demiryürek’in görevine son verildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı görevden alındı

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevinden alındı, yerine Mustafa Tuzcu getirildi.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atama

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz atandı.