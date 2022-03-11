Kültür ve Turizm Bakanlığı uyardı: Tarihi eserlerin taklitleri kullanılarak dolandırıcılık yapılıyor

"Dolandırıcılık yöntemi bazen cep telefonunuza gelen bir mesajla başlıyor. Siz o mesaja geri dönüyorsanız artık dolandırıcının tuzağına düştünüz demektir. Mesajda, 'Ahmet abi nasılsın? Ben Muhammet, uzun süredir sana ulaşmaya çalışıyorum. Teyzemin ahırını inşa ederken 500 sarı lira buldum. Gel bunu beraber paylaşalım' diye bir mesaj geliyor. O noktadan sonra kişi yönlendirilerek, 'Abi sen bana yardımcı olabilirsin, annem hasta, asker kaçağıyım. Yardıma ihtiyacım var o yüzden devlete gidemiyorum. Ben bu 500 sarı lirayı sana vereyim, sen de bana 5-10 bin lira ver, benim işim görülsün.' kandırmacalarıyla vatandaş dolandırılıyor."

"Ava giderken avlanıyorlar"