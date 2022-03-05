Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema 65 sinema projesine 1,8 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, 30 senaryo ve diyalog yazım projesine 624 bin lira, 31 kısa film yapım projesine 975 bin lira ve 4 animasyon film yapım projesine 215 bin lira olmak üzere toplam 65 projeye 1 milyon 814 bin lira destek verileceği açıklandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, senaryo ve diyalog yazım ile kısa film yapım ve animasyon film yapım türlerindeki desteklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'yeni ve nitelikli eserlerin üretimiyle Türk sinemasının gelişimine ve gençlerin sektöre adım atmalarına imkan sağlayacak destekler için', sinema sektörü ve bakanlık temsilcisinden oluşan 8 kişilik kurul tarafından değerlendirme yapıldı. Değerlendirme sonucunda 30 senaryo ve diyalog yazım projesine 624 bin lira, 31 kısa film yapım projesine 975 bin lira ve 4 animasyon film yapım projesine 215 bin lira olmak üzere toplamda 65 projeye 1 milyon 814 bin lira destek kararı alındı.

Senaryo türünde destek alan kadın oranı yüzde 50, kısa film yapım türünde yüzde 30 olurken, animasyon film yapım türünde destek alanların tamamı kadın yönetmenlerden oluştu. Gelecek aylarda devam edecek sinema destekleri kapsamında ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, dağıtım ve tanıtım, ortak yapım ve çekim sonrası destek başvuruları mart ayında, belgesel film destek başvuruları ise mayıs ayında değerlendirilecek. (DHA)