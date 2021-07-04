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Kültür ve Turizm Bakanlığı: Müzeler, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz

04 Temmuz 2021 19:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Galata Kulesi'ne giriş ücretinin 100 TL'ye çıkmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" denildi.

TIKLAYIN- İBB'den alınarak Kültür Bakanlığı'na geçen Galata Kulesi’ne giriş 30 TL'den 100 TL’ye çıktı

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