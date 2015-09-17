Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıp eserler için internet sitesinden ilan verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ünlü sanatçılar tarafından yapılan kayıp 39 resmin fotoğrafını, Bakanlık’ın internet sitesinden paylaşarak, “Benzer eser bulunduran kişiler Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne müracaat etsin” çağrısı yaptı.

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Resim ve Heykel müzesinden çalınan 302 ve Bolu Devlet Güzel Sanatlar Galerisi envanterinden kaybolan 10 resmin de bulunması için çalışma başlattı. Ünlü sanatçılar tarafından yapılan kayıp 39 resmin fotoğrafı bakanlığın internet sitesinden ilk kez paylaşıldı.

Kayıp fotoğraflarının altında ise Bakanlığın şu çağrısı yer aldı: “Ankara Resim ve Heykel Müzesi veya Bolu Devlet Güzel Sanatlar Galerisi envanterine ait kayıp ve/veya sahte olduğu tespit edilen eserlere benzer eser bulunduran kişilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, 39 eserden 14’ünün piyasada satışa sunulduğunu tespit etti. Buna karşın resimlerin nerede bulunduğu belirlenemedi.