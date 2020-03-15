Kültür ve Turizm Bakanlığı: Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart tarihlerinde hizmete kapatılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Koronavirüs önlemleri kapsamında 16-30 Mart tarihlerinde bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve planlanan tüm etkinliklerin iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
"Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir."