Kültür ve Turizm Bakanlığı: Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart tarihlerinde hizmete kapatılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Koronavirüs önlemleri kapsamında 16-30 Mart tarihlerinde bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve planlanan tüm etkinliklerin iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle: