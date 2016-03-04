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Kültür ve Turizm Bakanlığı: AKM projesini kendi kendilerine yapmışlar, bizimle ilgisi yok

Projenin görselleri internette yayınlanmıştı

04 Mart 2016 10:35

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılacağı iddia edilen, Adrian Smith&Gordon Gill Architecture’ın hazırladığı belirtilen projeye sahip çıkmadı. Bakanlık yetkilileri, “Bizim istediğimiz veya sipariş ettiğimiz bir proje değil. Yeni AKM'yi kendi kendilerine yapmışlar” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de “Bizimle ilgisi yok” açıklamasını yaptı.

Amerika ve Çin’de ofisleri bulunan Adrian Smith&Gordon Gill Architecture’ın İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi için yaptığı “İstanbul Kültür Merkezi” adlı proje, World Architecture News’in düzenlediği WAN Ödülleri’nde birinci oldu. Projenin birinci seçilmesinin ardından çalışmanın detayları sosyal medyada yer aldı. World Architecture News’in internet sitesinde yer alan habere göre söz konusu proje, 6 eser arasından birinci seçildi. Taksim Meydanı’nda projelendirilen çalışma içerisinde dört tane dünya klasında performans alanı (konser, opera, sergi alanları ve amfi tiyatro) yer alması planlandı.

 

"Kendilerine yapmışlar"


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasının yerine yapılacağı iddia edilen ve Adrian Smith&Gordon Gill Architecture’ın hazırladığı belirtilen projeye sahip çıkmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, AKM ile ilgili olarak henüz verilmiş bir karar olmadığını belirtti. Bakanlık yetkilileri, sosyal medyada paylaşılan proje için, “Bizim istediğimiz veya sipariş ettiğimiz bir proje değil. Yeni AKM'yi kendi kendilerine yapmışlar ve duyurmuşlar. Reklamlarını yapıyorlar” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yetkililer de projenin kendileriyle bir ilgisinin olmadığını belirttiler.

 

 

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