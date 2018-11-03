Kültür ve Turizm Bakanı'ndan tepki: Peribacalarında kaçak yapılara müsaade etmeyeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki peribacaları arasında kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceklerini söyledi. ''Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kar kalacağını sanmasınlar" diyen Ersoy, yapılara tepki göstererek, "Uygulamayı da hep birlikte göreceğiz zaten. Artık konuşma değil, eylem vakti'' dedi.

Nevşehir'e bir dizi incelemelerde bulunmak üzere gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamlarında ziyaret etti.

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Bakan Ersoy, ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peribacaları arasında kaçak yapılaşmaya yönelik soru üzerine Bakan Ersoy, şunları söyledi:



''Bunları yerinde görmek için buradayız. Kapadokya, birçok ilgili bakanlığın ortak çalışma yapması gereken bir bölge. Özellikle Çanakkale’de olduğu gibi burada da bir Alan Başkanlığı kurmak istiyoruz. İlgili bakan arkadaşlarımızın hepsiyle konuştuk ve mutabık kaldık. Kapadokya, yetki anlamında birçok bakanlığın çakıştığı bir nokta. Alan Başkanlığı Sistemi, bunları hep birlikte ele alan bir sistem. Burada yapacağımız çalışmalarda daha hızlı ilerleyeceğimiz bir sistem. Bölgeyi son bir kez daha gezip, STK'larla görüşüp, bu Alan Başkanlığı sistemini gerçekleştireceğiz. İmar barışı iyi niyetli bir uygulama. Belli bir süreyi kapsıyor. Bu süreyi aşanları kapsamıyor. O parayı yatırıp belgeyi alınca imar barışından yararlanıyor olmuyor arkadaşlar. Devletten önce, bölge halkının sahip çıkması gerekiyor. Kurallara uymayan arkadaşlar, sonrasında neyle karşılaşacaklarını görecekler. Umdukları gibi olmayacak o iş. Kapadokya, turizm açısından bizim göz bebeğimiz. Türkiye’yi tanıtan birkaç yüzden biri. Turizmde Türkiye’nin birkaç yüzü var, Kapadokya da onlardan biri. Biz değerini de kıymetini de biliyoruz. Yöre halkıyla birlikte daha iyi yerlere nasıl getirebiliriz, ona kafa yoruyoruz. Arada tabi çürük yumurtalar olacak. El birliğiyle o çürük yumurtaları eleyeceğiz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kar kalacağını sanmasınlar. Uygulamayı da hep birlikte göreceğiz zaten. Artık konuşma değil, eylem vakti.''