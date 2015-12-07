Kültür ve Turizm Bakanı Ünal: 'Bize müşteri mi yok' demek doğru değil

Rus savaş uçağının düşürülmesi sonrasında çıkan kriz ardından Rus tur operatörlerinin birbiri ardına rezervasyonları durdurduğunu açıklamaları üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, “Bize müşteri mi yok, Rus gelmezse gelmesin’ demek doğru olmaz. Rusya pazarını kaybetmek istemiyoruz. Rusya’daki fuara katılacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise önceki gün, Türk ürünlerine yaptırım kararı alan Rusya'ya "Alsan ne olur, almasan ne olur" demişti.

Habertürk’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre; Antalya’da turizmcilerle önceki gün buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, gazetecilerle bir araya geldi. Ünal, Antalya’daki ciddi altyapının turistsiz kalmasının söz konusu olamayacağını kaydetti. “Rusya pazarını kaybetmek istemiyoruz” diyen Ünal, Rus turistlere yönelik olarak ‘Gelmezse gelmesinler’ söylemlerini eleştirdi.

Ünal, “Biz iki şeyi ayrı tutalım istiyoruz. Pazarımızı çeşitlendiririz, hem Antalya özelinde hem de Türkiye genelinde sorunu bu şekilde çözeriz. Bu başka şey, ama bütün bunları yaparken Rusya pazarını da kaybetmek istemiyoruz. Yani şöyle bir üslup içerisine girip, ‘Bize müşteri mi yok, Rus gelmezse gelmesin’ demek doğru bir ifade, söylem olmaz. Öncelikli olarak bir yıl sonra bu sorun çözüldüğünde bizim o pazardaki algımızla ilgili bir sorun oluşmasını istemiyoruz” dedi.

Fuar 23 Mart’ta başlayacak

Geçen yıl MITT Moscow Fuarı’na katılan Türkiye, en büyük standı açmış, yoğun ilgiyle karşılaşmıştı. Ünal bu yıl 23-26 Mart 2016 arasında yapılması beklenen fuarla ilgili, Rusya’dan herhangi bir iptalin gelmediğini belirterek, “Rusya fuarında Türkiye’nin de stant kurmasının iptaline dönük bir şey olmadı. Bize öyle bir geri dönüş olmadı. Biz de ‘Katılmayacağız’ demedik. Katılmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

"Artık mantık değişmeli"

Türkiye’nin tanıtımında artık mantığın değişmesi gerektiğini belirten Ünal, Türkiyeyi tanıtmak değil artık belli bölgeleri tanıtmak gerektiğini kaydetti. Ünal, şöyle konuştu: “Saint Tropez dediğinizde insanlar bilir, ama nerede diye sorsanız... Antalya G20’de bunu yaptı. İnsanlar neyi gördüler G20’de, Antalya'yı gördüler. Mesela bize dediler ki, ‘Neden burada Türkiye yazmıyor?’ Yani geleceğin dünyasında artık ülkeler rekabet etmeyecek, bölgeler ve şehirler rekabet edecekler. O yüzden tanıtımı da artık lokalleştirmek ama o lokalleşen tanıtımı entegre bir aklın yönetmesi gerekiyor.”