Kültür ve Turizm Bakanı: Geri ödemeler için turizm acentelerine uyarı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından kamu kurum ve kuruluşlarında yıllık izinlerin iptali dolayısıyla tatilini yarıda kesen, rezervasyonlarını geri çeken kamu çalışanlarına geri ödemelerin yapılması için turizm acentelerini uyardıklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Başbakan Binali Yıldırım ile KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ün Çankaya Köşkü'nde düzenlediği ortak basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bazı turizm acentelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında yıllık izinlerin iptali sonrası tatilini yarıda kesen ve rezervasyonlarını iptal eden kamu çalışanlarına, ödemelerini geri vermediği veya kesintiye gittiğinin belirtilmesi üzerine Avcı, şunları kaydetti:

"Geri ödemeler için turizm acentalarına uyarı yapıldı. Memurların mağdur olmaması için. Turizm işletmecileri de bu konularda gerekli anlayışı, kolaylığı gösteriyorlar. Biz de uyarılarımızı yapıyoruz."