Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy açıkladı: Havalimanlarına Koronavirüs test merkezleri geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Covid-19 test merkezlerinin açılacağını bildirdi.

Koronavirüs önlemleri bakımından Türkiye'nin, sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, ağırladıkları yabancı basın kuruluşlarının olumlu raporlar yazdığını ifade etti. Ersoy, "2023 için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefimiz olduğu yerde duruyor. Çok hızlı şekilde toparlayıp, bu hedefe hızla ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - 50 ülkenin büyükelçisi Türkiye'de turizmin güvenliğini test etmek için Antalya'da

Güvenli Turizm Sertifikasyonu'ndan da bahseden Ersoy, başvuran otel sayısının 727'yi geçtiğini, restoran sayısının da 900'lere geldiğini belirtti. Ersoy, "1650 civarında başvuru var" dedi.

Öte yandan Ersoy, bakanlığın işlettiği halk plajlarını Türkiye geneline yayacaklarını bildirdi.

AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Antalya'da geçen hafta sonu büyükelçileri ve basın mensuplarını ağırladık. Sorular sordular. Gözlemler sırasında sertifikasyon uygulaması beklentilerimizin çok üzerinde. Bizim ülkelerimizde de bu tarz sertifikasyon programları gerekli destek olur musunuz? diyen büyükelçiler oldu. Covid-19 önlemleri bakımından Türkiye, sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke."

"Karekodu telefonunuza okuttuğunuzda sertifikalı tesisler hakkında her şeyi görüyorsunuz. En disiplinli ve en şeffaf tesisler. Tur operatörlerine diyoruz ki mümkünse sadece sertifikalı yerleri satın sadece."

Yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Covid-19 test merkezleri açılacak."

"7 bin Euro'ya kadar olan ki tedavi masrafları karşılanacak."