50 ülkenin büyükelçisi Türkiye'de turizmin güvenliğini test etmek için Antalya'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, daha önce videokonferansla görüştüğü 50 ülkenin büyükelçileri ve uluslararası basının temsilcileriyle dün Antalya’da bir araya geldi. Büyükelçiler, ‘Yeniden Keşfet’ konseptiyle iki gün süresince Antalya’da konaklayıp ülkedeki güvenli turizmi yerinde test edecekler.

Ankara’dan gelen misafirleri, dün Antalya Havalimanı’nda Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol karşıladı. Daha sonra da konuklar, Bakan Ersoy’un ev sahipliğinde düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’ hakkındaki toplantıya katıldı. Toplantıda, büyükelçilere uçaklarda ve havalimanlarında alınan tedbirlerden sağlık hizmetlerine kadar tüm ayrıntılar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Geziye Arnavutluk, Cezayir, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, İngiltere, Bulgaristan, Şili, Kostarika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Endonezya, İrlanda, İsrail, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Letonya, Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Moldova, Moğolistan, Karadağ, Hollanda, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Paraguay, Filipinler, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Singapur, Slovakya, Slovenya, İsviçre, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan elçileri katıldı.

Ankara’dan Antalya’ya giden büyükelçiler ve yabancı gazetecilere korona önlemleriyle ilgili ilk bilgilendirme havalimanında yapıldı. Turistlerin Türkiye’ye gelişinden itibaren sistemin nasıl işleyeceğini Bakan Ersoy şöyle anlattı:

Havaalanı

“Bir turist Türkiye’ye geliyorsa, bu seyahat uçakta başlıyor, havaalanında devam ediyor. Bizler öncelikle konukların vücut sıcaklıklarını ölçüyoruz. 37.8’in üzerindeyse veya başka semptom varsa havaalanında bir test yapıyoruz. Test sonucu negatif ise problem yok.

Pozitif çıkarsa

Test sonucu pozitif olursa konuğu hastaneye gönderiyoruz hemen. Çok kritik bir durumda değilse otele gönderilebiliyor. Buna doktorlar karar verecek. Pozitif vakalar için her bir otelde izole yeri olacak.

Geri göndermek yok

Otellerimiz ekstra günleri ücretsiz olarak konuklara sunacak. Aynı prosedür transit yolcular için de geçerli. Pozitif olursa sonuç, geri gönderme olmayacak. Bütün turistik havaalanlarımızda test merkezlerimiz var. İstanbul ve Ankara’da başlayacak.

1 Temmuz'da Koronavirüs sigortası sistemi

Korona sigorta sistemimiz 1 Temmuz’da başlayacak. Biz bunu internet üzerinden satmaya başladık. 15 Euro’dan 3 bin Euro’ya kadar bir sınırı var birinci pakette. Eğer geldiğiniz ülke, Türkiye ile bir sigorta sözleşmesi yapmamışsa, bu konuk internetten rahatlıkla sigorta alacak. Maksimum sınırı 7 bin Euro olacak. Tıbbi tedavi bireylerin rızası olmadan yapılmayacak. Turistlere önce tedavi prosedürü, hangi tür ilaçların kullanılacağı açıklanacak. Bunu kabul ederseniz tedavi uygulanacak.”