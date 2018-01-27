Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'tan Booking açıklaması

Turizm ve Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜRSAB'ın açtığı dava sonucu Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan online rezervasyon portalı 'booking.com'la ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurtulmuş, internet üzerinden otel rezervasyonu yapmaya olanak sağlayan sistemin Türkiye'de de kullanılabilmesi gerektiğini söyledi.

CNN Türk'te yayınlanan 'Hakan Çelik ile Hafta Sonu' programında konuşan Kurtulmuş, "Booking’de belli bir kısıtlamanın kontrollü olması lazım ama kısıtlamanın da olması lazım. Herkesin bunları turizm platformu olarak kullanılabilmesi lazım" dedi. Bakan, "Türkiye’den de rezervasyon yapılabilmesi lazım. Serbest piyasa bakımından da bu önemli bir meseledir" diye ekledi.

Booking.com’dan yapılan son açıklamada, şirketin gerekli düzeltme ve cezaların ödenmesinin kabul edildiği belirtilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçen Booking.com'un gerekli düzeltme ve cezaların ödemesini kabul ederek Türkiye pazarına yeniden dönmek için düğmeye bastığı kaydedilmişti.