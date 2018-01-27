T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'tan Booking açıklaması

"Booking'de belli bir kısıtlamanın kontrollü olması lazım ama kısıtlamanın da olması lazım"

27 Ocak 2018 13:48

Turizm ve Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜRSAB'ın açtığı dava sonucu Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan online rezervasyon portalı 'booking.com'la ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurtulmuş, internet üzerinden otel rezervasyonu yapmaya olanak sağlayan sistemin Türkiye'de de kullanılabilmesi gerektiğini söyledi. 

CNN Türk'te yayınlanan 'Hakan Çelik ile Hafta Sonu' programında konuşan Kurtulmuş, "Booking’de belli bir kısıtlamanın kontrollü olması lazım ama kısıtlamanın da olması lazım. Herkesin bunları turizm platformu olarak kullanılabilmesi lazım" dedi. Bakan, "Türkiye’den de rezervasyon yapılabilmesi lazım. Serbest piyasa bakımından da bu önemli bir meseledir" diye ekledi. 

Booking.com’dan yapılan son açıklamada, şirketin gerekli düzeltme ve cezaların ödenmesinin kabul edildiği belirtilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçen Booking.com'un gerekli düzeltme ve cezaların ödemesini kabul ederek Türkiye pazarına yeniden dönmek için düğmeye bastığı kaydedilmişti.

ETİKETLER

numan kurtulmuşbookingaçılıyor mutürkiyehakan çelik

İlgili Haberler

Booking.com: Yakında döneriz

"Türkiye'deki resmi kanallarla diyaloğumuzu açık tutmaya devam ediyoruz"

Bölge Adliye Mahkemesi'nden booking.com kararı

TÜRSAB'ın kendisinden istenen teminat mektubunu göstermemesi halinde booking.com hakkındaki tedbir kararı kaldırılabilir

Booking.com geri adım attı; Türkiye'ye dönüyor

Booking.com, önümüzdeki aylarda Türkiye rezervasyonlarına başlayacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24