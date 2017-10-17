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Booking.com: Yakında döneriz

"Türkiye'deki resmi kanallarla diyaloğumuzu açık tutmaya devam ediyoruz"

17 Ekim 2017 11:45

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı "haksız rekabet" davası üzerine Türkiye’deki faaliyetleri 29 Mart’ta durdurulan online otel rezervasyon portalı Booking.com yetkilileri, 23 Ekim’de yapılacak beşinci duruşma öncesinde olumlu mesajlar verdi. Yetkililer duruşmadan umutlu olduklarını belirterek, "Yakında döneriz" dedi.

Türkiye içine hizmet yok

Habertürk'ten Burak Güleç'in haberine göre yetkililer, “Türkiye ile uluslararası çaptaki çalışmalarımız devam edecek. Türkiye’nin göz alıcı doğal güzellikleriyle eşsiz kültürünü keşfetmek için tüm dünyadan burayı ziyaret edecek seyahatçilere aracı olmayı sürdürüyoruz. Türkiye’deki kullanıcılarımız da uluslararası seyahatlerinde hizmetlerimizden yararlanabilirler” diye konuştu.

Türkiye’de hizmet veremediklerini anımsatan yetkililer, “Umuyoruz ki yakında ülke içi seyahatlere ilişkin servislerimizi tekrar sunacağız. Bu kapsamda Türkiye’deki resmi kanallarla diyaloğumuzu açık tutmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizin Türkiye içinde kullanıma tekrar açılması için uzlaşma sağlanacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Mart ayında faaliyet duruduruldu

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, TÜRSAB’ın açtığı “haksız rekabet” davasında, Booking.com’un Türkiye’deki konaklama tesislerini pazarlama faaliyetlerini durdurmuştu. 14 Haziran’daki duruşmada ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebi reddedilmişti.

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