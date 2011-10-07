-Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Tire'de TİRE (A.A) - 07.10.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'yi kültürel özellikleriyle ön plana çıkan bir toprak parçası olarak tanıtmaya çalıştıklarını, ancak çirkin yapılaşmanın üstesinden nasıl gelineceğini bilemediğini söyledi. Günay, İzmir'in Tire ilçesinde gerçekleştirdiği bir dizi program kapsamında, ilçede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan ve geçen yıl tamamlanarak hizmete giren Atatürk Kültür Merkezi için Tire Belediyesi tarafından düzenlenen açılış törenine katıldı. Kültür merkezinin geçen yıldan bu yana hizmette olduğunu ve bu nedenle açılış için değil, inceleme için geldiğini ifade eden Günay, ilçedeki yapılaşma konusunda üzüntülerini belirtti. Günay, Tire'yi gezerken büyük üzüntü duyduğunu, hiçbir karakteri olmayan beton yapıların Türkiye'nin tüm şehirlerinde olduğu gibi Tire'de de önemli bir sorun olarak görüldüğünü dile getirerek, şöyle konuştu: ''İşimiz zor. Bir ahtapot gibi 1950 ve 1980 sonrasının hiçbir karakteri, mimari özelliği olmayan yapıları Türkiye'nin her tarafını sarmış durumda. Tarihimize, doğamıza sahip çıkmaya Türkiye'yi kültür özellikleriyle öne çıkan bir toprak parçası olarak tanıtmaya çalışıyoruz, ama bu çirkin yapılaşmanın üstesinden nasıl geleceğiz; bunu bilemiyorum. Çünkü bir şey yaptıktan sonra ondan kurtulmak zor. Bunun bedeli var. Şehir içinde bazı yapılar var. Çok ortaklı hale gelmiş, alıp imar etmek mümkün değil. Devasa yapılar yapılmış. Necippaşa Kütüphanesi zarif bir mücevher gibi bir de çevresindeki yapıların arsızlığına bakın. Bu, İstanbul'da da Karadeniz'de de Akdeniz'de de böyle. Belediye başkanlarımızdan, şehirleri yönetenlerden rica ediyorum, bundan sonra hiç olmazsa zararın bir yerinden artık dönelim. Şehirlerin imarına, estetiğine ve statiğine dikkat edelim. Tarihimize daha fazla sahip çıkmaya çalışalım.''