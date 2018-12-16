Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan tatil ‘tüyosu'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türk turistlerin yabancılara göre daha pahalı uçup konakladığı eleştirilerine karşı erken rezervasyon önerisinde bulundu.

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle 2019’da fiyatların çok pahalıymış gibi algılanabileceğini belirten Ersoy, “Ama erken rezervasyondan yararlanılırsa yüzde 40-50 indirimler var” dedi.

Ersoy, bakanlığının önceki günkü Meclis görüşmelerinde şöyle konuştu: “Türk turistler pahalı mı konaklıyor? diye bir soru vardı. Uçak konusunu, fiyatlarını ve maliyetlerini de biliyorum. Türk misafirler özellikle iç hatlarda kesinlikle pahalı uçmuyor, hatta iç hattaki havayollarının tamamına yakını sübvansiyeyle uçuruyor. Son dakika yani son dakika yapılan rezervasyonlarda onlarda kademeli fiyat politikası var tüm dünyada böyle. Çok son dakikaya kalırsanız tabii ki ortalamanın üzerinde bir fiyatla satın alıyorsunuz ama normal vaktinde yani birkaç hafta önceden, hatta erken rezervasyonda alırsanız fiyatlar inanın bana, mil bazındaki Avrupa fiyatlarının dahi çok çok altında.

2016 ve 2017’de yaşanan olumsuzluklardan dolayı fiyatlar düşüktü. 2018 itibarıyla bir çıkış başladı. Ama benim tavsiyem yerli turistlerin 2019’da erken rezervasyondan yararlanması. Çünkü ortalama bir kurla hesap ediyor. Kur bazında fiyatlar arttığı için 2019’da fiyatlar çok pahalıymış gibi algılanabilir. Ama erken rezervasyondan yararlanılırsa yüzde 40, yüzde 50 tesisine göre değişen indirimler var, bu fiyat artışlarından da kısmen etkilenmemiş olacaklar.

2019 itibarıyla bakanlığın açıkladığı verilerde değişikliğe gideceğiz. Artık kişi başı gelirin yanında kişi başı gecelik geliri de açıklayacağız. Bu çok önemli çünkü kişi başı gelir sizin hitap ettiğiniz turist profiline göre değişmekte. Kişi başı gecelik gelir diye baktığınızda biliyorsunuz, 2016’da fiyatlar çok aşağı gitmişti, 2017’de de hemen hemen aynı paralelde kaldı, biraz çıktı ama özellikle 2018’de 2017’ye kıyasla kişi başı gecelik gelirlerde yüzde 5’lik bir artış var. 2019’da da kişi başı gecelik gelirlerde yüzde 8 ile yüzde 10 arası bir fiyat artışı öngörmekteyiz.”