Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Özel tiyatrolara destek olacağız

Turizm sektörüyle ilgili bir destek paketi üzerine çalıştıklarını belirten Ersoy, “Perşembe günü sektör temsilcileri ve STK başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdik. Onlardan gelen istekler ve talepler doğrultusunda hemen akabinde Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bir toplantı yaparak bu istekleri ve konuları tartıştık” dedi.

Bakan Ersoy, destek paketinin bir hafta içinde açıklanacağını ifade ederek, “Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Önümüzdeki hafta içinde turizm sektörü destek paketini açıklayacağız” şeklinde konuştu.

"Yine bakanlığımız uhdesinde olan kültür ve sanat faaliyetleri ve etkinlikleri de belli bir süre,nisan sonuna kadar ertelendi. Özellikle özel tiyatrolar da bu süreçte en olumsuz etkilenenler arasında. Bugün özel tiyatroların temsilcileriyle, Tiyatro Kooperatifi ve Oyuncular Sendikası temsilcilerini davet ederek bir toplantı gerçekleştirdik. Detaylı olarak acil ihtiyaç duydukları konuların üzerinden geçtik.”

Kriterler internetten duyurulacak

Bakan Ersoy, özel tiyatroların Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün sitesinden hangi kriterlerde başvuruda bulunabilecekleri ile ilgili bir açıklama yayınlanacağını dile getirdi.

Ersoy, “Özel tiyatroların başvurularını aldıktan sonra haftaya cuma günü bir toplantı daha yapıp bir sonraki hafta içinde özel tiyatrolara nasıl bir destek paketi sunacağımızı da açıklayacağız. Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra aslında kültür ve sanatla ilgilenen başta özel tiyatrolar. Onlara da bu süreçte bir destek paketiyle yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.