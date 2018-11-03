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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kapadokya göz bebeğimiz, kaçak yapı sahiplerinin yanına kar kalmayacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin peribacalarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'daki kaçak yapılaşmayı değerlendirdi

03 Kasım 2018 13:09

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye\'nin peribacalarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya\'daki kaçak yapılaşmayı değerlendirdi. Bakan Ersoy, \"İmar Barışı iyi niyetli bir girişim ve belli bir süreyi kapsıyor. Devletten önce, bölgede yaşayanların sahip çıkması gerekiyor. Kuralla uymayanlar nelerle karışılacaklarını görecekler. Kapadokya turizm açısından bizim gözbebeğimiz. Değerini, kıymetini de biliyoruz. Daha iyi yerlere nasıl getiririz diye kafa yoruyoruz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kar kalacaklarını sanmasınlar. Uygulamayı da hep beraber göreceğiz. Artık konuşma değil eylem yapma vakti.\" dedi.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakanın açıklaması

 

//// DHA ARŞİV:

-Peribacaları arasına yapılan evden görüntü

-Peribacalarından görüntü

-Peribacaları arasındaki bir başka yapıdan görüntü

-Detay

 

Haber - Kamera: Zafer BARIŞ - NEVŞEHİR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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