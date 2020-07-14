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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ayasofya'daki resim ve freskler için 24'ünü bekleyin

14 Temmuz 2020 13:21

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, Ayasofya'daki fresklerin perdelenmesi ya da karartılması gerektiği yönündeki açıklamasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "24'ünü bekleyin" dedi.

Habertürk’ten Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resim ve freskler için lazer kullanılacağı ya da ışıkla karartılacağı iddiasını yalanladı.

Bakan Ersoy “Lazer veya ışıkla ilgili bir çalışma bakanlığımızın gündeminde hiç olmadı. Bundan sonra da olmayacak. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz Bey’in de içinde olduğu bir ekibin görüşlerini alarak hareket ediyoruz. UNESCO’yu bu süreçte kesinlikle baypas etmiyoruz. Tüm uzmanların görüşünü alıyoruz” dedi. 

Ersoy, “Peki perdeyle mi kapatılacak?” sorusu üzerine de “24’ünü bekleyin. Fakat şu kesin, ne lazer ne ışık olacak, bu net” dedi.

TIKLAYIN: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya Camii'ndeki resimler namaz vakitlerinde perdelenmeli veya karartılmalı; ziyaretçiler cami adabına riayet etmeli

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