Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Aşılama programında önceliği açık olan tesislere veriyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Aşılama programında önceliği açık olan tesislere veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Ersoy, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında, soruları yanıtladı.

Ersoy, turizmde güven duygusunun çok önemli olduğunu belirterek, "Bu yüzden geçen sene zaten Güvenli Turizm Sertifikasyon Programını başlatan Avrupa'daki ilk ülkelerden biriyiz ve en detaylı ve en etkili şekilde de uygulayan tek ülkeyiz. Yani diğer ülkeler bunu kopyalamaya çalışsa da aslında çok başarılı olamadı. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının sonuçlarını irdelediğiniz zaman da ne kadar başarılı olduğunu görüyorsunuz" dedi.

Ersoy şu ifadesini kullandı:

"Bu yüzden geçen sene zaten Güvenli Turizm Sertifikasyon Programını başlatan Avrupa'daki ilk ülkelerden biriyiz ve en detaylı ve en etkili şekilde de uygulayan tek ülkeyiz. Yani diğer ülkeler bunu kopyalamaya çalışsa da aslında çok başarılı olamadı. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının sonuçlarını irdelediğiniz zaman da ne kadar başarılı olduğunu görüyorsunuz.

Yani sertifikasyonun iyi çalıştığını onlar da aslında görüyorlar. Şimdi bunu daha güvenli hale getirmek için yeni düzenlemeler yaptık, kriterlerin sayısını arttırdık.

Bakan Ersoy, konaklama tesislerinde sertifika alma zorunluluğunun 50 oda ve üzerinde mecburiyken, yılbaşı itibarıyla 30 oda ve üzerine de mecburi olacak şekilde yeniden düzenlendiğini, Meclis'te turizmle ilgili kanun geçtikten sonra da bu sayının aşağı indirilmesi için Bakanlığa yetki verildiğini kaydetti.

Pazartesi itibarıyla havacılık sektörüne, dün itibarıyla da turizm sektörü çalışanlarına aşılama yapılmaya başlandığını hatırlatan Ersoy, "Önceliği açık olan tesislere veriyoruz. Açılma sıralarına göre sırayla yapmaya başladık hepsini. Amacımız daha güvenli hale getirmek. Orada bir tek kriterimiz var. Güvenli turizm sertifikasına sahip olup olmadığına bakıyoruz. Güvenli turizm sertifikasına sahipse çalışanları turizm geliştirme ajansının sistemine yüklüyorlar. Sırası gelenler hızlı bir şekilde dün itibarıyla başlandı. Aşılamaları yapılıyor" diye konuştu.

Ersoy, yerli ve yabancı turistlere ilişkin soru üzerine de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli turizm açısından çok bir sıkıntı kalmadı. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının iyi çalıştığının yerli turist farkında. Sezonları geldiği zaman seyahat etmeye başlayacaklardır. Sezon dışında da seyahat edenler oluyor. Yabancı turistle ilgili zaten bana günlük olarak bütün giriş kapılarından veriler geliyor. Verilerde artış başladı nisan itibarıyla. Tabii yumuşak bir artış başladı. Rusya'da, Ukrayna'da veya diğer yakın coğrafyadaki ülkelerde mayıs bayramı var, onlar da nisan sonu itibarıyla gelmeye başlıyorlar. Yoğunluğun özellikle Antalya bölgesinde etkili olacağını düşünüyoruz. Sonrasında biliyorsunuz bizim Ramazan Bayramımız devreye giriyor ve yavaş yavaş Avrupa ülkelerinden ve iç turizmdeki trafik hareketi artarak sezon hızlanmaya başlar diye düşünüyoruz. Tabii burada iki tane önemli kriter var. Birincisi vaka sayıları, yani bir kendi ülkenizdeki vaka sayısı, ikincisi size yolcu tedariği sağlayan, turist gönderen ülkelerdeki vaka sayıları ve üçüncü kriter de yeni eklendi, aşılanma oranları."