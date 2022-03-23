Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı: Çeşme'deki kanal projesi iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çeşme Projesi'ne ilişkin ayrıntıları açıkladı. Detaylarda Kanal İstanbul benzeri olan Çeşme'deki projenin iptal edilerek planlamadan çıkarıldığı görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çeşme Projesi olarak bilinen Ege Turizm Merkezi Çeşme Etabı hakkındaki detaylı planları açıkladı. İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, bölgenin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve iş insanları katıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, 12 bin hektar (120 milyon metrekare) alanı kapsayan Çeşme Projesi'nin hazırlıkları 2019 yılının ilk aylarında başladı. Üç yıldır süren çalışmalarda pek çok değişiklik yapıldığı, gelinen noktada Kanal İstanbul benzeri bir kanal açma projesinin iptal edilerek planlamadan çıkarıldığı görüldü. Yapılanma ve doğa tahribatı yaratacağı gerekçesi ile meslek odaları ve çevreci sivil toplum örgütlerinin karşı çıkarak iptal davası açtığı projeye ilişkin Bakan Ersoy bilgi verdi, toplantıya katılanların sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet köyü ve dinler bahçesi

Çeşme Projesi'nin sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı ile Türk turizminin geleceğine yön vereceğini söyleyen Ersoy; “Bu, bölgenin kültürüne ve tarihine sahip çıkılan, Çeşme’yi ve Ege'yi yerelden kalkındıracak büyük bir vizyon projesi olacak. Farklı ölçek ve konseptte turizm tesislerinin, butik otellerin, üniversitelerin, kültür sanat faaliyetleri için etkinlik mekanlarının bulunduğu Çeşme Projesi'nin kalbinde Atatürk'ün 1937 yılında tasarlamış olduğu İdeal Cumhuriyet Köyü yer alacak.

Cumhuriyet Köyü ayrıca, Anadolu topraklarının sahip olduğu hoşgörü anlayışıyla semavi dinleri kucaklayan Dinler Bahçesi'ne de ev sahipliği yapacak. Bu bahçenin, Mevlana'nın İslam felsefesini, Yunus'un yürekten gelen sözleriyle dünyaya anlatmasını amaçlıyoruz” dedi.

Açıklanan projeler

Ersoy'un aktardığına göre; turizm bölgesinde uluslararası turnuvalar ile fuarların gerçekleştirileceği spor ve fuar alanları, gastronomi, sağlık, ekoloji, sanat gibi farklı temalara odaklanan köyler oluşturulacak. Bu kapsamda, dünyada il olarak Hayvan Köyü de yapılacak. Bu köyde hayvan hastanesi, hayvan oteli, hayvan mezarlığı de yer alacak.

Tarım Kooperatifi, Ege Otları Tohum Bankası ve Peyzaj Bankası kurulacak. Su ihtiyacı, ters ozmoz sistemleri kullanılarak arıtılan deniz suyu ile karşılanacak. Aselsan tarafından akıllı şehir altyapı sistemi ile yönetilecek.

Büyük bir kütüphane ile Ege Bölgesi'nin en büyük müzesi inşa edilecek. Film platosu oluşturulacak. Amfi tiyatro yapılacak. 180 tenis kortu ve golf sahaları olacak. Üç üniversite açılacak. Green School ise Orta öğrenim seviyesindeki bölge çocuklarının, doğayı ve ekosistemi daha bilinçli bir şekilde sahiplenmeleri amacı ile Green School (Yeşil Okul) yapılacak.

Bölge tarımı için tasarlanmış özel alanlarda, şevketibostan, Çeşme kekiği, Çeşme kavunu, anason gibi yarımadanın meşhur tarım ürünleri yetiştirilecek. Çeşme limonu için bahçeler oluşturulacak, üretim tesisi yapılacak. Rumlardan kalma antik üzüm bağları onarılacak.

Yapı taban alanı ne kadar olacak?

Ersoy, bunun bir yerel kalkınma ve yaşamdaşlık projesi olduğunu söyledi. Bölgenin mevcut dokusunun ve biyoçeşitliliğin korunması için Yaşam Laboratuvarı kurulacağını ve burada gönüllü yeşil yakalıların görev yapacağını ifade etti. Ersoy, proje kapsamında 27,5 kilometrelik sahil şeridinin ve 4,3 hektarlık orman alanının yanı sıra proje alanının yüzde 42'sinin de doğal hali ile korunacağını öne sürdü.

Ersoy, “Çeşme Projesi kapsamında yapılacak bina ve yapıların oturduğu taban alanı, yani projenin yapı ayak izi sadece yüzde 1,2 ile sınırlı kalacak” dedi. Buna göre, 120 milyon metrekarelik proje bölgesindeki yapı taban alanı yaklaşık 1,5 milyon metrekare olacak.

200'den fazla otel alanı

Ersoy, turistik tesis kapasitesinin 55 bin yataklı olacağını açıkladı. Yüzde 80'lik kısımda turistik tesis, yüzde 20'lik kısımda villa tipi konut olacağını söyledi. Konaklama yapılaşmasında maksimum yoğunluğun yüzde 30 olacağını belirten Ersoy, 200'ün üzerinde otel yapılacağını dile getirdi.

Tek bir yatırımcıya ihalenin söz konusu olmayacağını, her parsel için açık ihale yapılacağını belirten Ersoy, ihalelere yabancı yatırımcıların da katılabileceğini söyledi. Her aşamayı paydaşlar ile şeffaf biçimde paylaştıklarını ifade eden Ersoy, projenin henüz nihai aşamaya gelmediğini sözlerine ekledi.