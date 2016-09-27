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Dünya
Deutsche Welle

Kültür varlıklarının yok edilmesine ilk mahkumiyet

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İslamcı Ahmet el Faqi el Mehdi, Mali'de dünya kültür mirası listesinde yer alan tarihi varlıklara zarar verdiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

27 Eylül 2016 20:00

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) ilk kez dünya kültür varlıklarına zarar verdiği gerekçesiyle bir kişi mahkum edildi. Mahkeme, Mali'nin Timbuktu kentindeki yüzlerce yıllık dini yapıları dört yıl önce yok ettiği gerekçesiyle yargılanan 40 yaşındaki radikal İslamcı Ahmed el Faqi Mehdi'nin 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mehdi, radikal İslamcıların Timbuktu'yu ele geçirmesinin ardından dokuz anıt mezar ve Sidi Yahya Camii'nin bir kısmına zarar verdiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkmıştı. Mali'nin kuzeyini 2012 yılında 10 ay boyunca kontrolünde tutan radikal İslamcı Ensar Dine örgütünün üyesi olan 40 yaşındaki Mehdi'nin tarihi varlıkların imha edilmesi emrini vermiş ve imha edilmesi eylemine de bizzat katılmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ilk kez bir kültür varlığının yok edilmesi dolayısıyla bir mahkumiyet kararı verildi. Mahkemenin kararını memnuniyetle karşılayan UNESCO, bunun kültür varlıklarına zarar verilmesinin cezalandırılması açısından belirleyici bir adım olduğunu dile getirdi. BM'nin kültür organizasyonu UNESCO, açıklamasında kültür varlıklarının korunmasının insan hayatının korunmasından ayrılmayan bir güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

UNESCO, "kültür varlıklarına kasıtlı saldırıların stratejik kültürel temizliğin bir silahı olduğunu" vurguladı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW/HS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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