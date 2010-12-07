-''KÜLTÜR TV'' İLE BELGESEL KEYFİ ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, belgesellere yer vereceği ''Kültür TV'' adlı internet televizyonu kurdu. Kültür TV'de Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünce yaptırılmış olan 1100 belgeselden, hakları Bakanlığın elinde bulunan 100'ü deneme amaçlı olarak internetten yayımlanmaya başlanacak. İnternet projesi olarak tasarlanan ''Kültür TV'', altyapısı 100 mpbs hızında metro internet erişimi ile sistemin kesintisiz ve yedekli çalışması için gerekli yeni sunucu bilgisayar ve donanımlarla geliştirildi. Microsoft'un ''Smooth Streaming'' teknolojisi kullanılarak kullanıcıların yalnızca görüntüyü izleyebileceği bir sistem oluşturuldu. Böylece, var olan altyapıda görüntüleri bilgisayara indirmek ve kaydetmek mümkün olmazken, içerik tamamen web standardında sağlandığından internet üzerinde hiçbir engellemeye takılmadan rahatlıkla izlenebilme özelliğine sahip bulunacak. Ayrıca sistem oldukça gelişkin veri işleme özellikleri ile herhangi bir bekleme, dolma süresi gibi gecikmelere maruz kalmadan kesintisiz yayın imkanına da sahip. Bu altyapının deneme süreci tamamlandığında Türkiye'de yapılan seçkin sanatsal eserlerin ücretsiz ve sürekli yayınlandığı bir ''internet kapısı'' açılmış olacak.