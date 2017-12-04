Kültür, sanat ve etkinliklerle dolu bir yeni yıl için; Lale Kart

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) üyelik programı Lale Kart, 2018 yılında da İstanbul’un kültür-sanat yaşamında indirim ve ayrıcalık sağlıyor.

Sevdiklerine kültür, sanat ve etkinliklerle dolu bir yeni yıl hediye etmek isteyenler için Siyah, Beyaz, Kırmızı, Sarı ve Mavi olmak üzere beş farklı kategoride sunulan Lale Kart’ın yıl boyunca sunduğu avantajlar arasında;

* İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde ön bilgilendirme, öncelikli ve indirimli bilet alma, biletlerde %25'e varan indirim;

* İstanbul Film, Tiyatro, Müzik, Caz Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Filmekimi ve Salon İKSV programlarının herkesten önce festival, bienal ve Salon İKSV direktörlerinden dinlendiği tanıtım buluşmalarına katılım;

* İstanbul’daki farklı müze ve sergileri sanatçı, küratör, müze yöneticisi veya özel rehberli turlarla gezme ayrıcalığı;

*Lale Kart 360 programı kapsamında üyelere ve misafirlerine özel olarak tasarlanan, İstanbul’un gizli köşelerine alternatif turlardan oluşan “İstanbul Gezileri”, gastronomik keşifler sunan “Lezzet Buluşmaları” ve daha pek çok farklı atölye ve etkinlik;

* Lale Kart 360 destek projeleri kapsamında Venedik Bienali, Venedik Mimarlık Bienali ve Londra Tasarım Bienali’ni ziyaret etme ve Türkiye’nin bu sergilere düzenli katılımına katkı sunma fırsatı;

* Yurtdışı seyahatleri öncesinde özel hizmet veren Lale Kart Seyahat Hattı;

İstanbul’un farklı semtlerinde cafe, restoran, kitabevi, sinema, tiyatro ve benzeri kültür mekânlarını kapsayan Buluşma Noktaları’nda özel indirimler yer alıyor.

2018’de Askıda Lale Kart Var

Lale Kart 2018’de, üniversite öğrencilerine yemek, kıyafet, tiyatro bileti, konser bileti, kitap, yurtdışı stajı gibi ürün ve hizmetlerin ücretsiz sunulmasını sağlayan sosyal girişim Askıda Ne Var ile de bir işbirliği gerçekleştiriyor. Lale Kart ile Askıda Ne Var’ın ortak projesi sayesinde, dileyen herkes askıya bir Lale Kart bırakarak öğrencilerin kültür-sanata erişimini kolaylaştırmaya destek olabilecek.

Kendinize ya da sevdiklerinize bir Lale Kart almak için info@lalekart.org adresinden Lale Kart Üye İlişkileri ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

Lale Kart Üyelik Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi için: lalekart.org

Lale Kart Üyelik Programı’nı sosyal medyada takip etmek için:

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