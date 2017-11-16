Kültür mantarcılığı beldenin geçim kaynağı oldu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'nın Eğirdir İlçesi\'ne bağlı, Sarıidris Beldesi\'nde 10 yıl önce başlatılan kültür mantarcılığı halkın geçim kaynağı oldu. Günlük 8 ton mantar üretimi yapılan beldenin yıllık kazancı 12 milyon lirayı buluyor.

Sarıidris Beldesi\'nde 2007 yılında 17 üreticiyle başlayan kültür mantarcılığı üretimi, 2 bin 500 nüfuslu beldenin temel geçim kaynağı oldu. Üretici sayısının 200\'e çıktığı beldede günlük 8 ton mantar üretiliyor. İstanbul ve Antalya başta olmak üzere Ankara, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur ve diğer çevre illere satılan mantardan günlük 32 bin lira kazanç sağlanıyor. Ürünün tamamı iç piyasaya sunuluyor.

DİĞER İLLERDEN EĞİTİME GELİYORLAR

Mantarcılık alanında hızla gelişen beldedeki üreticiler, diğer illerden gelen üreticilere de eğitim veriyor. Bölgede mantarcılığın gelişimine öncü olan Sarıidris Belediye Başkanı MHP\'li Ramazan Pala, Doğu ve Güneydoğu illerindeki ticaret ve sanayi odası temsilcilerinin heyetler halinde bilgi almak için beldeyi sık ziyaret ettiğini söyledi. Son olarak 55 kişilik heyeti üreticilerle buluşturduklarını aktaran Başkan Pala, \"Karadeniz illerinin yanı sıra Manisa ve Konya\'dan eğitim için gelenler var\" dedi.

YILLIK 12 MİLYON GELİR

Başkan Ramazan Pala, mantar üretiminden aylık 1 milyon olmak üzere yıllık ortalama 12 milyon lira gelir sağlandığını vurguladı. Beldede hayvancılık yapıldığını, elma üretiminin de yaygın olduğunu kaydeden Pala, bir ailenin mantarcılıktan yıllık kazancının yaklaşık 50 bin lira olduğunu söyledi.

200 ÜRETİCİ VAR

Başkan Pala, mantarcılığın birçok sektörü de beslediğini, yeni iş alanları yarattığını belirtti. Tesislerin bakım ve yapım işleriyle bağlantılı olarak elektrik, demir doğrama, inşaat, klima ve nakliyeciliğin geliştiğini vurgulayan Başkan Pala, \"Burada binlerce insan ekmek yiyor. Destek verildiğinde sektör daha da büyüyecektir\" diye konuştu.



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