Kültür karıncaları 2010'a proje ile hazırlanıyor

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, İstanbul Valiliği ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği işbirliği ile uygulanan Kültür Karıncaları 2010'a Yürüyor Projesi ile çocukların kültürel değerlerinin farkında olmalarının sağlaması amaçlanıyor.



Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, İstanbul Valiliği ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği işbirliği ile uygulanan Kültür Karıncaları 2010'a Yürüyor Projesi, “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti" kavramını kullanarak, çocukların özel eğitimden geçmiş “İstanbul gönüllüleri”nin rehberliğinde İstanbul'un kültürel değerlerinin farkında olmalarını sağlamayı ve kentlilik bilinci oluşturmayı amaçlıyor. Projenin hedefleri: Kültürel değerleri uyaran olarak kullanıp, interaktif eğitim yöntemi ile ülkemizin en büyük zenginliği çocukların; kendilerinin, yaşadıkları çevrenin farkında olmalarını, eğitimin, bilimin, bilginin gücünün önemini kavramalarını, kültürel değerleri benimsemelerini, korumalarını, kazanımlarını yakınları ile paylaşmalarını, edindikleri bilgi, beceri ve tutumun onlarda kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmasını sağlamak.



İstanbul’un değişik semtlerindeki İlköğretim Okullarının 6. sınıf öğrencileri ile sürdürülen projenin etkinlikleri şöyle: 6. sınıf öğrencilerine 1 yıl süresince, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Projesinin ana kavramları olan "toprak-hava-su-ateş" uzmanlar tarafından seçilmiş kaynaklar aracılığıyla işlenerek, İstanbul'un neden "2010 Avrupa Kültür Başkenti" seçildiği anlatılıyor ve önemli kültürel yapılar hakkında bilgi veriliyor.



Kültür Karıncaları en çok 20'lik gruplar halinde İstanbul Gönüllüleri rehberliğinde 1 tam gün sürecek uygulama alanlarına çıkarılıyor. Kültürel mekânlarda eğitim Galata Kulesinde başlıyor, Sultanahmet Meydanı, buradaki tarihi-kültürel değerlerle ve Türk-İslam eserleri müzesinde devam ederek, İstanbul Modern’de tamamlanıyor. Gerek kuramsal gerekse uygulamalı çalışmalar resim, drama, fotoğraf çekimi, 5 duyu çalışmaları gibi etkinliklerle ile pekiştiriliyor. Projeye katılan Okullarda kültür karıncaları tarafından 2010 Kültür Başkenti panosu hazırlanıyor ve bu panoya İstanbul ile ilgili hayallerini resimlendirmeleri sağlanıyor.







Bu çalışmada yer alan okullara, eğitimlerini tamamlayan tüm kültür karıncalarına ve İstanbul Gönüllüleri’ne “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” çalışma Sertifikaları” verilecek. 2010 etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sergilerde kültür karıncalarının oluşturdukları eserler/işlerin sergilenmesi ve Mayıs 2010’da projeye katılmış tüm kültür karıncaları için bir şenlik düzenlenmesi planlanıyor.



