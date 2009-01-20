'Kültür içerikli kanalların kurulması gerek'

Dünyaca ünlü piyano sanatçısı İdil Biret, klasik müzik gibi kaliteli müziklerin dinleyici kitlesinin artırılması için kültür içerikli televizyon kanallarının kurulması gerektiğini söyledi.



Biret, konser için geldiği Mersin'de, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaliteli müziklerin yaygınlaştırılması gerektiğini, bu konuda da medya kuruluşlarına büyük bir görev düştüğünü söyledi.



Bu kapsamda gerek televizyon, gerekse radyolarda müzik yayınlarının artırılması gerektiğine işaret eden Biret, "klasik müzik gibi kaliteli müziklerin dinleyici kitlesinin artırılması için, kültür kanallarının kurulması gerekir. Nasıl ki yurt dışında bu alana özgü yayın kanalları varsa Türkiye'de de olmalı. Bu kanallarda da belgeseller, röportajlar yayınlanmalı. Bu şekilde klasik müzik ve caz gibi kaliteli müziklerin yayılmasında etkili olunacağına inanıyorum" diye konuştu.



Mersin'deki izleyici kitlesini çok kaliteli bulduğunu ifade eden Biret, özellikle salonda gençlerin bulunmasının kendisini heyecanlandırdığını kaydetti.

