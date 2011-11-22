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Politika

Kültür bütçesinde ‘Bayburt zulmüne’ tarihi düzeltme

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bakanlığının bütçesinde, kente gelen senfoni orkestrasının ardından

22 Kasım 2011 02:00


Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bakanlığının bütçesinde, kente gelen senfoni orkestrasının ardından bir Bayburtlunun tarihi geçen, “Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi” sözlerini yıllar sonra düzeltti.  Günay,  senfoni orkestrasının hatalı çaldığını açıkladı ve “ Bayburt'ta minörü majörü yanlış çaldıkları için zulüm oldu” dedi. 

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Bütçe görüşmelerine ‘Bayburt’ damgasını vurdu. “Doğu’da bir senfoni orkestrası istiyorum” diyen Günay’a CHP’li Mevlüt Aslanoğlu,  “Sayın bakan ‘Bayburt’  olayını biliyorsunuz” yanıtı verdi. Kamuoyuna mal olan esprinin çıkış noktasını bakan Günay,  “ Bu sözler, orkestranın yanlış çalmasından kaynaklanmış. Bayburt'ta minörü majörü yanlış çaldıkları için zulüm oldu."

Bayburtlunun  işkence çektiğini anlatan olay şöyle: Bir gün Bayburt’a bir senfoni orkestrası gelir. Tüm Bayburt halkı konseri izlemek için davetlidir. Konseri merak eden Bayburtlular salonu doldurur. Konser sonunda bir gazeteci Bayburtlu ‘ya konseri nasıl bulduğunu sorar. Bayburtlu da, “Bayburt Bayburt olalı, böyle zulüm görmedi."


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