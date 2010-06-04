Kültür başkentinin 'Avrupa'lı öğrencilerinden Bir İstanbul Masalı

T24- Avrupa Eğitim Kurumları öğrencileri tarafından hazırlanan ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinleri kapsamında değerlendirilen “Bir İstanbul Masalı” adlı proje, İstanbul ve Essen’deki gösterilerle sona eriyor.

Öğrencilerin İstanbul’un tarihi dönemlerini inceleyerek yaşadıkları kent hakkında bilgi sahibi olmalarını, bu bilgileri kullanarak kültürler arasında iletişim temelleri atmalarını ve farklı disiplinleri kullanarak yetenekleri doğrultusunda yaratıcılıklarını ortaya çıkartmalarını hedefleyen proje 18 ay önce başladı. Proje kapsamında “ Bir İstanbul Masalı “ adlı sahne performans çalışması, bir “ İstanbul Fotoğrafları" sergisi, fotoğraflarla projenin tümünün anlatımından oluşan bir kitap çalışması ve sahne performans çalışmasının içinde bir defile organize edildi.

Uzun soluklu çalışma kapsamında önce 2009 yılının Mart ayında Sing – day of song Ruhr 2010 projesi koro çalışma plan ve programı hazırlandı, nisan ayında ise tiyatro, dans ve ritim grupları duyuruları yapıldı.

Koro çalışmaları için 2009 Mart – 2010 Mayıs, tiyatro, dans ve ritim grupları için ise 2009 Eylül -2010 Haziran tarihleri arası hazırlık ve çalışma süresi olarak belirlendi. 2010 yılının şubat ayında kitap çalışması için öğretmenler grubu bilgilendirme toplantısı yapılarak kasım sonuna kadar tamamlanması öngörüldü.

“Bir İstanbul Masalı” projesinin yaklaşık on sekiz ayı kapsayan hazırlık ve çalışma süresi bu ay içinde tamamlanacak ve çocukların emekleri meyvelerini vermiş olacak.

Buna göre, Avrupa Koleji Okulları öğrencilerinin hazırladığı “Bir İstanbul Masalı” sahne performansı 14. 06. 2010 tarihinde saat 19.30’da Toprak – Hava – Su – Ateş teması ile İş Sanat Sahnesi’nde yer alacak, “Avrupa Çocuk Korosu” ise İstanbul şarkı ve türküleri ile Almanya Essen’de 03-06/ .06./2010 tarihleri arasında uluslararası platformlarda konser verecekler.