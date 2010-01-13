Kültür Başkentine bol kutlamalı açılış

T24- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti görkemli bir açılışla yıla başlamaya hazırlanıyor. Kültür Başkenti'nin resmi açılış kutlamaları, düzenlenen bir basın toplantısıyla İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından tanıtıldı.



16 Ocak'ta gerçekleşecek kutlamalar aynı anda 7 farklı mekanda İstanbullularla buluşacak. Haliç Kongre Merkezi, Taksim Meydanı, Kadıköy Meydanı, Pendik Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Bağcılar Meydanı'nda gerçekleşecek etkinlikler saat 19.00 ile 21.30 arasında düzenlenecek.



Meydanlardan canlı yayın



İlk olarak Haliç Kongre Merkezi'nde aralarında Sertab Erener, MFÖ, İncesaz'ın da bulunduğu 303 sanatçının katılacağı ve tamamına İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın eşlik edeceği 'İstanbul Büyüsü' adlı açılış gösterisi yapılacak ve hava fişekler atılacak. Bu esnada Kadıköy'de dev balonlar ve ateş gösterilerinden oluşan Balon Tiyatrosu gerçekleştirilecek. Bu iki gösteri diğer meydanlarda bulunan ekranlardan canlı olarak gösterilecek. Etkinlikler kapsamında Tarkan, Nil Karaibrahimgil, Mor ve Ötesi, Mercan Dede, Zara ve Kıraç meydanlarda konser verecek. Ayrıca birçok müze 16 Ocak'a özel olarak saat 24.00'a dek açık olacak.

