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Yaşam

Kültür Başkenti yakalattı

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kutlamaları sırasında 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

17 Ocak 2010 02:00

T24- Dün akşam(16 Ocak 2010) başlayan 2010 Kültür Başkenti etkinlikleri  herhangi bir olumsuzluğa sahne olmazken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 'İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti' kutlamalarında yaşanabilecek asayiş olaylarına karşı güvenlik önlemleri alan Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Tim Ekipleri, gelen ihbarlar ve yapılan çalışmalar kapsamında Beyoğlu ile Kadıköy'de, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı.


Kutlamaların yapıldığı diğer bölgelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin ilçe emniyet müdürlüklerindeki işlemlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

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