Kültür Bakanlığı'nın davetiyesinde Atatürk'ü M.K.A diye kodladılar!

İzmir’de yapılan Şeb-i Arus töreninin davetiyeleri tartışma yarattı. Etkinliğin yapıldığı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nun adı ‘M.K.A. Karşıyaka Spor Salonu’ olarak yazıldı.

Şeb-i Arus törenleri, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölümünün 743'üncü yılında, ilk kez İzmir'de başladı. Günler öncesinde duyuruları yapılan, davetiyeleri dağıtılan, biletleri satılan etkinlik için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu seçildi. Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da logosunun bulunduğu davetiyelerde Mustafa Kemal Atatürk'ün adı kısaltılara M.K.A olarak yazıldı.

Organizasyon şirketinin sahibi Tuncay Örs, eleştirilere ilişkin olarak “İzmirliler'in bu tepkisi bize de ulaştı. Kısaltma bizden değil, Biletix'ten kaynaklıdır. Biletix, biletlerindeki alan darlığı nedeniyle ismi uzun olan yerleri kısaltarak kullandığı için böyle yapmış. Biletler dışında, bizim bastırdığımız afiş ve broşürlerde spor salonunun açık adı yazılıdır” diye konuştu.

Biletix ise iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Biletix Pazarlama Koordinatörü Burcu Anış, “Söz konusu görsel Biletix tarafından basılmamıştır” dedi. Anış, Biletix'in web sitesinde yer verdikleri görselleri göstererek, etkinlik yerinin Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu olarak açıkça yazıldığını, davetiyeler ile kendilerinin herhangi bir ilgisi ve bilgisinin olmadığını vurguladı.

"Organizasyon bizim değil"

Kültür ve Turizm İzmir İl Müdürü Murat Karaçanta ise topu Ege Neyzenler Derneği'ne attı. Kendisinin M.K.A. yazımı konusunda haberinin olmadığını öne süren Karaçanta, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından icra ediliyor olsa da, söz konusu etkinliği Ege Neyzenler Derneği'nin organize ettiğini ve dolayısıyla tüm basılı görsel malzemenin, davetiye dahil, bu dernek tarafından basımı ve dağıtımının gerçekleştirildiğini, Müdürlüğümüzün davetiyenin tasarımı ve içeriği konusunda herhangi bir onayı bulunmadığını belirtmek isteriz” dedi.

Organizatör Tuncay Örs tepkilerin artması üzerine bir özür yazısı gönderdi. Kısaltmanın, yanlışlıkla yapıldığını savunan Örs, tüm İzmirliler'den ve kamuoyundan özür dileyerek, kendilerini affettirmek için etkinlik salonuna dev Atatürk posteri astıracağını söyledi.