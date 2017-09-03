T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kültür Bakanlığı'ndan Türk sinemasına 8 ayda 42 milyon liralık destek

Sinema sektörüne 2005'ten bugüne kadar sağlanan toplam destek miktarı, 321 milyon 868 bin liraya ulaştı

03 Eylül 2017 21:34

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türk sinemasına 2017'nin ilk 8 ayında 42 milyon 485 bin liralık destek sağlandı.

Türk sinema sektörünün gelişmesi amacıyla uzun metraj film, belgesel, senaryo, amatör yapım ve geliştirme gibi desteklerle kültürel etkinliklere 2005'ten bugüne sağlanan destekte artış görüldü.

Bakanlık, 2005'te uzun metrajlı filmler için 15 projeye 2 milyon 425 bin lira destek sağlarken, 2017'nin ilk 8 ayında bu miktar 30 proje için 25 milyon 600 bin liraya ulaştı. Uzun metrajlı film projelerine 2016'da 22 milyon 745 bin lira, 2015'te 20 milyon 885 bin lira, 2014'te ise 21 milyon 460 bin lira destek verildi.

Belgesel, senaryo, amatör yapım ve geliştirme proje desteklerinde ise 2017'de 166 proje için toplamda 6 milyon 540 bin liralık kaynak aktarımı gerçekleştirildi. Söz konusu alanlarda 2016'da 4 milyon 704 bin lira, 2015'te 4 milyon 417 bin lira, 2014'te ise 4 milyon 102 bin lira destek sağlanmıştı. 

 

Kültürel etkinliklere 19 milyon lira aktarıldı 

 

Türk sinemasının tanıtımına yönelik kültürel etkinliklere de maddi destek veren Bakanlık, bu kapsamda 2017'de toplam 86 etkinlik için 19 milyon 502 bin lira tutarında kaynak aktarımı yaptı.

Bu destek, 2016'da 17 milyon 501 bin lira, 2015'te 17 milyon 14 bin lira, 2014'te ise 13 milyon 161 bin lira olarak gerçekleşti. 

Toplam destek miktarı 321 milyon liraya ulaştı

Bakanlığın söz konusu Türk sinemasında söz konusu alanlardaki projelere sağladığı toplam destek miktarları da rekor düzeye ulaştı. Verilere göre, 2017'nin ilk 8 ayında sinema sektörüne projeler ve kültürel etkinliklikler için 42 milyon 485 bin lira tutarında maddi destek verildi.

Bakanlık, Türk sinemasına 2016'da 46 milyon 146 bin lira, 2015'te 42 milyon 316 bin lira, 2014'te 38 milyon 724 bin lira destek sağlamıştı. 

Sinema sektörüne 2005'ten bugüne kadar sağlanan toplam destek miktarı, 321 milyon 868 bin liraya ulaştı.

ETİKETLER

Türk sinemasıdestekKültür ve Turizm Bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24