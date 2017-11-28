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Kültür-Sanat

Kültür Bakanlığı'ndan özel tiyatrolara 5 milyon 234 bin lira ödenek

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 229 özel tiyatroya 5 milyon 234 bin lira ödenek aktarıldığını açıkladı

28 Kasım 2017 14:43

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 229 özel tiyatroya 5 milyon 234 bin lira ödenek aktarıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2017-18 sezonunda 109 profesyonel, 39 çocuk oyunu, 41 amatör ve 40 geleneksel özel tiyatro projesine destek verildiği belirtilirken, toplam 229 özel tiyatroya 5 milyon 234 bin lira ödenek aktarıldığı bildirildi. Özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere bakanlığa 155 profesyonel, 54 çocuk oyunu, 152 amatör ve 77 geleneksel olmak üzere toplam 438 özel tiyatro ile bugüne kadarki en yüksek başvurunun yapıldığı vurgulanırken, bir sanat sezonu için belirlenen en yüksek ödeneğin dağıtıldığı açıklandı.

ÖNCELİK TÜRK YAZARLARDA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatro desteklerinin yüzde 80’inin Türk oyun yazarlarını teşvik ettiğini belirtti. Bakanlık Müsteşarı Ömer Arısoy başkanlığında toplanan değerlendirme komisyonu, profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden, Türk oyun yazarlarına ait olanlara bu yıl da ek maddi katkı yapılmasını sağladı. Türk tiyatrosunun gelişimini teşvik etmek üzere yapılan son yıllardaki bu uygulama, başvuru sahibi özel tiyatroların daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmesini sağlıyor.

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