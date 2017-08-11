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Politika

Kültür Bakanlığı’ndan, CHP’ye '5 günlük kamp alanı izni' çıkacak mı?

Kültür Bakanlığı'ndan izin çıkmaması halinde CHP'nin alternatif bir plan hazırladığı belirtiliyor

11 Ağustos 2017 01:58

Hülya Karabağlı

CHP’nin Çanakkale’de 26-30 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği  ‘Adalet Kurultayı’ için gözler Kültür Bakanlığı’na çevrildi. Bakanlığın, CHP’nin Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı için belirlediği 5 günlük takvim konusunda izleyeceği tutum merak ediliyor. Kamp alanı özel bir  statüsü olan Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na bağlı bulunuyor. Bu nedenle, talep edilen 5 günlük  kamp alanın 2 ya da 3 günle sınırlı tutulabileceği ifade ediliyor.

CHP ne yapacak?

CHP’nin olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı çerçevesinde  değerlendirilmesi beklenen talebe göre  hareket edeceği ifade ediliyor.  5 günlük izin çıkmaması durumunda CHP’nin buna göre alternatif bir programı da hazırda tuttuğu kaydediliyor.

5 günlük takvime göre program yapan CHP,  “Adalet Kurultayına” 26 Ağustos sabahı başlayacak. Kocadere Kamp Alanı'nda tarihe damgasını vuran Gelibolu savaşlarının geçtiği yerde kurultayı gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da burada kalacak. Katılımcılar karavan ve çadırlarda konaklayacak.  Açık havada paneller düzenlenecek. Sonuç bildirgesi yayınlanacak.

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