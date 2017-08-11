Kültür Bakanlığı’ndan, CHP’ye '5 günlük kamp alanı izni' çıkacak mı?

CHP’nin Çanakkale’de 26-30 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği ‘Adalet Kurultayı’ için gözler Kültür Bakanlığı’na çevrildi. Bakanlığın, CHP’nin Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı için belirlediği 5 günlük takvim konusunda izleyeceği tutum merak ediliyor. Kamp alanı özel bir statüsü olan Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na bağlı bulunuyor. Bu nedenle, talep edilen 5 günlük kamp alanın 2 ya da 3 günle sınırlı tutulabileceği ifade ediliyor.

CHP ne yapacak?

CHP’nin olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı çerçevesinde değerlendirilmesi beklenen talebe göre hareket edeceği ifade ediliyor. 5 günlük izin çıkmaması durumunda CHP’nin buna göre alternatif bir programı da hazırda tuttuğu kaydediliyor.

5 günlük takvime göre program yapan CHP, “Adalet Kurultayına” 26 Ağustos sabahı başlayacak. Kocadere Kamp Alanı'nda tarihe damgasını vuran Gelibolu savaşlarının geçtiği yerde kurultayı gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da burada kalacak. Katılımcılar karavan ve çadırlarda konaklayacak. Açık havada paneller düzenlenecek. Sonuç bildirgesi yayınlanacak.