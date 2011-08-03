-KÜLTÜR BAKANLIĞINDAN ''BERİVAN'' AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, ''Berivan'' adlı belgesel filmin Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün basın yayın organlarında yer alan ''Berivan'' adlı belgesel filmin Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsilen gösterime girdiği yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı. Yapımcılığını, Yapım 13 Sinema ve TV şirketinin, yönetmenliğini ise Aydın Orak'ın yaptığı ''Destanedeki Serhıldane: Berivan (Bir Başkaldırı Destanı: Berivan'' adlı eserin ''Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' gereği 24 Mart'ta incelenerek ''Değerlendirme ve Sınıflandırma Kuruluna sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Sektör temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri ve Bakanlık yetkililerinden oluşan 'Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulunun, eser hakkındaki 1 Nisan tarihli oy birliğiyle alınan kararı, 'Kamu düzenini olumsuz yönde etkileme amaçlı tarihi olayları çarpıtan, toplumda kin, nefret ve düşmanlığı körükleyen, Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozucu, PKK propagandası yapan unsurlar içermesi nedeniyle ticari dolaşıma ve gösterime sunulması oy birliği ile uygun bulunmamıştır' şeklindedir. Bu karar sonucunda filmin ticari dolaşıma girmesine izin verilmemiştir. Filmin festivallerde gösterilmesine yönelik olarak adı geçen kurulun herhangi bir karar alması uluslararası sözleşmeler gereği mümkün değildir.''