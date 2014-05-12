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Kültür-Sanat

Kültür Bakanlığı'ndan AKP'nin şarkı yazarına dev sinema fonu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Sinema Destekleme Kurulu 24 uzun, 8 ilk film olmak üzere 32 filme toplam 15 milyon 540 bin TL destek sağladı

12 Mayıs 2014 21:57

Kültür Bakanlığı sinemaya 15 milyon 540 bin TL destek sağladı. En büyük desteği 1 milyon 750 bin TL ile Semih Kaplanoğlu'nun 'Buğday' ve AKP'nin reklam filmi için yazdığı 'Aynı' şarkısıyla tanınan müzisyen/yönetmen Özhan Eren'in 'Çanakkale Geçilmez' filmi aldı.

Şenay Aydemir'in Radikal'de yer alan haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 'Sinema Destekleme Kurulu’ndan 2014 yılı ikinci destekleme kurulu toplantısında rekor destekler çıktı. 24 uzun, 8 ilk film olmak üzere 32 filme toplam 15 milyon 540 bin TL destek verilirken, Altın Ayı ödüllü Semih Kaplanoğlu’nun ‘Buğday’ ve AKP'nin 2011 seçimlerinde kullandığı reklam şarkısı ‘Aynı’nın yaratıcısı Özhan Eren’in ‘Çanakkale Geçilmez’ filmi 1 milyon 750 bin TL destek alarak bir rekora imza attı.

Özhan Eren daha önce Murat Saraçoğlu ile birlikte Sarıkamış Savaşı’nı anlatan ‘120' filmini çekmişti. Eren filmin senaryosunun yanı sıra yapımcılığına ve müziklerine de imza atmıştı. Rekor daha önce Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kış Uykusu’ filmine  verilen 750 bin TL’lik destekti.  

Toplantıda destek verilen projeler arasında İlksen Başarır’ın ‘Kürk Mantolu Madonna’ (600.000 TL), Erden Kıral’ın ‘ Gece ’ (500.000 TL), Reis Çelik’in ‘Orkestra’ (500.000 TL), Pelin Esmer’in ‘İşe Yarar Bir Şey’ (500.000 TL), Yeşim Ustaoğlu’nun ‘Tereddüt’ (500.000 TL), Zeki Demirkubuz’un ‘Kor’ (400.000 TL) ve Derviş Zaim’in ‘Kıtmir’i (400.000 TL) de yer alıyor .

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